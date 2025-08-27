Премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые заявил, что он признает т.н. «геноцид армян», якобы совершенный Османской империей против армян, ассирийцев и греков в начале XX века.

Об этом сообщает The Times of İsrael.

На вопрос Патрика Бет-Давида в его подкасте, почему Израиль не признаёт «геноцид армян», Нетаньяху ответил:

«Думаю, признали. Кажется, Кнессет принял резолюцию по этому поводу». Однако никакого закона об этом пока не было.

На вопрос, почему ни один премьер-министр Израиля не признал геноцид, Нетаньяху отвечает: «Я только что это сделал. Вот».