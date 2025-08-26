Вывод российских миротворцев из региона дал дополнительный импульс мирному процессу.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

По его словам, азербайджанская сторона в течение двух дней после завершения операции организовала визиты в регион представителей агентств ООН и двух миссий ООН, а также посольств зарубежных стран, продемонстрировав всему миру, что, вопреки утверждениям, в ходе операции не было обстреляно гражданское население и гражданские объекты, а в регионе было сосредоточено большое количество военной техники, и тем самым доказала, что предпринятые шаги соответствуют международному праву и легитимны.

«Этот процесс также положительно повлиял на переговоры по мирному соглашению. После антитеррористических мероприятий 2023 года тема Карабаха, которую Армения долгое время пыталась продвигать в переговорном процессе, была полностью удалена со стола переговоров. А вывод российских миротворцев из региона на фоне новых реалий, за полтора года до истечения их мандата дал дополнительный импульс мирному процессу», — добавил министр.