Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы в адрес Будапешта.

«Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому. — прим. ред.), что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов. — прим. ред.)… как и вся остальная Европа», — написал Сибига в соцсети Х.

В ответ на этот пост Сийярто написал: «Перестаньте нападать на нашу энергетическую безопасность! Это не наша война!».