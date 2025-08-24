В Турции по подозрению в шпионаже задержан экс-глава оборонной компании MKE Исмет Сайхан. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Сайхан был задержан в Анкаре в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула в отношении вооруженной преступной организации, главарем которой предположительно является Селахаттин Йылмаз, уточняет Diken.

В ходе операции, проводившейся в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле ​​и Самсуне, были задержаны 17 подозреваемых. Десять человек, включая Селахаттина Йылмаза, были арестованы после допроса в полицейском участке и переданы в суд. Шестеро подозреваемых были освобождены условно-досрочно, а один — полностью.