США по-прежнему исключают отправку войск в зону боев в Украине. Согласно заявлению вице-президента США Джей Ди Вэнса, страна продолжит активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности Киеву.

«Президент высказался крайне ясно, что войск США на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», — приводит слова политика NBC News.