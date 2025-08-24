Украинский лидер Владимир Зеленский поделился в соцсети Х поздравлением от руководителя США Дональда Трампа. ВГлава американской администрации от имени американского народа поздравил «мужественный народ Украины с 34-й годовщиной независимости», пожелав им всего наилучшего.

Трамп высоко оценил «несокрушимый дух и мужество нации», указав на их вдохновляющее значение. Он также отметил, что Вашингтон с уважением относится к усилиям Киева и разделяет веру в будущее Украины как независимой державы.

«Соединённые Штаты поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведёт к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины», — отмечается в письме.