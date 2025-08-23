Верховный конституционный суд Турции признал незаконной продажу США участка в Анкаре, на котором построено здание посольства США, через месяц суд пересмотрит иск и может признать здание незаконной постройкой, сообщила газета Sözcü.

Участок площадью в 37 тысяч квадратных метров в районе Чукурамбар в турецкой столице был приобретен американской дипмиссией в 2017 году.

«Верховный суд в Анкаре … признал незаконной продажу участка США для строительства посольства», — пишет газета.

Изначально данный участок был частью Лесной фермы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, завещавшего территорию народу. Иск был подан бывшим главой Палаты архитекторов Анкары Тезджаном Джанданом. По данным издания, США приобрели участок за 88 миллионов долларов и потратили еще 580 миллионов на строительство здания дипмиссии.

«Территория Лесной фермы Ататюрка была передана университету Гази с условием, что университет построит там здание медицинского факультета. Однако компания TOKİ нелегально продала этот участок США. Мы подали иск, суд первой инстанции нам отказал в удовлетворении иска, поэтому мы обратились в Верховный суд, который спустя 4 года преподал урок. Нас очень обрадовало это решение … это иск, касающийся Республики. Следующее заседание состоится 24 сентября, иск будет вновь рассмотрен региональным судом Анкары. (Думаю, что — ред.) согласно решению суда, здание посольства признают незаконным строением», — заявил Джандан газете.