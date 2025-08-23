Комментируя продвижение усилий по мирному урегулированию в Украине и возможность введения новых санкций против России в случае ее нежелания способствовать этому процессу, президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, заявил, что определится с мерами в этой связи через две недели.

По его словам, Соединенные Штаты могут ввести «массивные санкции» против России — или же не предпринять «ничего». «Для танго нужны двое», — цитирует Трампа агентство AFP.

Отмечается, что на общение с журналистами в Белом доме американский лидер пришел в кепке с надписью «Трамп был прав во всем «. «Через две недели мы узнаем, по какому пути я пойду, — продолжил президент США. — Это означает, (что мы узнаем. — Ред.), будут ли введены массивные санкции или массивные тарифные пошлины, или и то, и другое. Или мы не станем делать ничего и скажем: «Это ваша борьба».