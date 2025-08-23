Азербайджан экстрадировал в Индию одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов страны Маянка Сингха, арестованного в Баку в прошлом году.

Команда сотрудников Антитеррористического подразделения Индии доставила Сингха из Баку в Ранчи, столицу штата Джаркханд.

Маянк Сингх — первый гангстер из Джаркханда, экстрадированный из-за границы. Длительное время гангстер находился в международном розыске по красному уведомлению Интерпола. Он имеет длинную криминальную историю, был другом детства и членом группировки криминального авторитета Лоуренса Бишноя.

Перед бегством из Индии Сингх совершил громкие преступления в штатах Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Против него возбуждено более 45 дел, включая убийства, вымогательства, угрозы, вооруженное нападение и преступный сговор.

Ранее сообщалось, что для экстрадиции гангстера в Азербайджан прибыла группа из трех сотрудников Антитеррористического подразделения Индии.