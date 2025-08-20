В ближайшие дни Азербайджан экстрадирует в Индию одного из самых разыскиваемых преступников штата Джаркханд — Маянка Сингха, также известного как Сунал Кумар Мина.

Он был задержан в Баку в октябре 2024 года по запросу индийских властей и после рассмотрения дела в бакинском суде было принято решение об экстрадиции, пишет The Times of India.

Маянк Сингх является ключевым членом преступной группировки Амана Саху, известной своими вымогательствами, убийствами и другими тяжкими преступлениями в штате Джаркханд. Он также связан с известным гангстером Лоуренсом Бишнои и обвиняется в организации вымогательств через международные звонки.

Команда антитеррористического подразделения штата Джаркханд во главе с Ришавом Кумаром Джхой отправится в Баку 22 августа 2025 года для получения Маянка Сингха и его транспортировки в Индию.

Это событие станет первым успешным случаем экстрадиции преступника из-за рубежа в истории полиции штата Джаркханд.