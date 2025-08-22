Госдепартамент начал масштабную проверку более 55 млн иностранцев, имеющих действующие визы, сообщает AP. Проверяются в том числе обладатели многократных туристических виз за пределами США.

Причинами для аннулирования могут стать просроченные документы, уголовные преступления, участие или поддержка террористических организаций. Ведомство изучает данные правоохранительных органов, иммиграционных служб и другую информацию, появившуюся после выдачи визы.

Администрация Дональда Трампа ужесточает визовую политику: планируется проверка соцсетей соискателей, включая выявление критики США. По данным Госдепа, с начала президентства Трампа количество аннулированных виз выросло вдвое, студенческих — почти вчетверо.