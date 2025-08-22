Прошло 25 лет со дня смерти лидера национально-освободительного движения, экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.

А.Эльчибей скончался 22 августа 2000 года в Военно-медицинской академии Гюльхане в Турции, где проходил лечение.

Эльчибей родился 24 июня 1938 года в селении Келеки Ордубадского района. В 1957 году он закончил факультет востоковедения Азербайджанского Государственного Университета. Был лидером начавшегося в Азербайджане народного движения, создателем Народного Фронта Азербайджана и его первым руководителем.

В 1992 году А.Эльчибея избрали президентом страны, но спустя год, в результате начавшегося в Гяндже восстания он покинул столицу и отправился в Келеки. Решением Милли Меджлиса Абульфаз Эльчибей был лишен своих полномочий. Он продолжил дальнейшую деятельность в качестве председателя партии Народного Фронта.

После тяжелой продолжительной болезни 22 августа 2000 года А.Эльчибей скончался. Его похоронили в Аллее Почетного захоронения в Баку.