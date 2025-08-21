Госкомпания SOCAR планирует инвестировать около $7 млрд в новые нефтехимические проекты в Турции. Об этом сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR планирует инвестировать около 7 млрд долларов в новые нефтехимические проекты в Турции. Новые вложения почти удвоят присутствие компании в турецкой экономике, где она уже инвестировала свыше 18 млрд долларов.

«Мы рады узнать, что после предварительных инженерных и технико-экономических исследований, проведенных в рамках Master Plan, SOCAR Türkiye планирует реализовать дополнительный нефтехимический проект стоимостью около 7 млрд долларов», — сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, которого цитирует TRT.

Он добавил, что «подобные инициативы имеют ключевое значение для снижения дефицита внешней торговли и укрепления макроэкономической стабильности». Реализация проекта займет от 5 до 10 лет и предусматривает создание производств полиолефинов.

Параллельно развивается газовое сотрудничество между странами. Турция начала транзит азербайджанского газа в Сирию, что Йылмаз назвал «критическим партнерством». «Поставка азербайджанского газа в Сирию стала возможной благодаря тесному сотрудничеству и координации между Анкарой и Баку. Этот газ будет преобразован в электроэнергию, помогая сирийскому народу, долгие годы страдавшему от тьмы и разрухи», — сказал он.

SOCAR уже является крупнейшим иностранным инвестором в Турции, контролируя нефтехимическую компанию Petkim и НПЗ STAR в Измире. Решение о новых инвестициях было утверждено советом директоров компании в декабре.

Йылмаз указал на долгосрочные планы сотрудничества: «Среди наиболее важных шагов, которые мы предпримем вместе в ближайшие годы, — это укрепление сотрудничества в инвестициях, позволяющих Азербайджану поставлять еще большие объемы природного газа, а также в экспорте туркменского газа через территорию Азербайджана и Турции таким образом, чтобы это приносило выгоду всем сторонам».