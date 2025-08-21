Сегодня в работе ряда интернет-провайдеров наблюдались перебои из-за масштабной DDoS-атаки на Delta Telekom.

Министерство цифрового развития и транспорта сообщило, что провайдеры были оперативно переключены на альтернативные сети, и доступ к интернету быстро восстановлен. Услуги Delta Telekom полностью возобновлены.

16:03 Министерство цифрового развития и транспорта сообщило о временных перебоях в доступе к интернету. В ведомстве отметили, что проблема возникла недавно и в настоящее время проводится её расследование.

«Общественность будет проинформирована дополнительно», — заявили в министерстве.