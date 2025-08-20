В Польше недалеко от Варшавы упал и взорвался дрон. Беспилотный аппарат «приземлился» на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства.

В результате происшествия ни один человек не пострадал, но взрывная волна разбила стекла в нескольких домах. По данным Reuters, на месте работают эксперты, исследующие обломки. «Мы пытаемся установить, что это за предмет. На месте происшествия работают полиция и пожарные», — сообщил представитель полиции округа Луков Марек Йозвик.

Военные рассматривают три версии: падение российского дрона, использование беспилотника для контрабанды, а также диверсию на территории Польши.

