В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана объявлен желтый и оранжевый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 21-22 августа, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов республики.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гедабеке, Хачмазе, Шабране, Гусаре, Хызы, Сиязане, Гобустане, Нефтчале, Джалилабаде, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде ожидается северо-западный ветер со скоростью 20.8-28.4 м/сек.

В Нахчыванской АР, Губе, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Кельбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Гаджигабуле, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Агджабеди, Зардабе, Имишли, Уджаре, Агдаше, Кюрдамире, Гейчае, Балакяне, Огузе, Бейлагане, Шеки, Гахе, Загатале, Ширване, Шамахе, Самухе, Исмаиллы, Габале, Агсу, Гейгеле, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы ожидается порывистый северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/сек.