Около 10 европейских стран готовы отправить свои войска в Украину после завершения российско-украинской войны, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские чиновники 19 августа обсудили план отправки британских и французских военных в рамках мирного соглашения. Также они коснулись численности войск и их расположения.

Правительство Великобритании проинформировало, что в ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с представителями США, чтобы разработать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения военных действий».

Источники Bloomberg также сообщили, что на первом этапе разрабатываемого пакета мер поддержки планируется укрепить ВСУ, обучив украинских военных и пополнив личный состав. Ожидается, что этим займется многонациональная группа, состоящая в основном из европейских военных, а Великобритания и Франция направят в Украину сотни своих солдат, которых разместят вдали от линии фронта.

Другая часть плана подразумевает поддержку со стороны США, которая будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами, поставки вооружений и, возможно, средств противовоздушной обороны.