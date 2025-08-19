Безопасность маршрута через Сюникскую область (Зангезур — ред.) будут обеспечивать армянские силы, а не третья страна.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед прессой после переговоров в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Армянский премьер подчеркнул, что одна из ключевых договоренностей с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе.

«Коммуникационные маршруты, проходящие через Армению, будут находиться под исключительной юрисдикцией Армении, безопасность будет обеспечена армянской стороной, а не какой-то третьей страной», — сказал армянский премьер.