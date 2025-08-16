Президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими союзниками возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 Североатлантического договора. Об этом сообщают CNN и The Guardian со ссылкой на источники.

По словам европейского чиновника, речь шла о «Non NATO Article 5 security guarantees» — коллективных гарантиях, которые могли бы предусматривать помощь США и Европы в случае нового российского нападения, но без формального участия НАТО.

Сообщается, что эта инициатива была озвучена украинскому президенту Владимиру Зеленскому и обсуждалась также на совместной встрече с европейскими лидерами. По данным источников, предложение якобы согласовано с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала этот вариант «самыми интересными событиями» саммита в Анкоридже, отметив, что он во многом отражает итальянскую идею гарантий безопасности, вдохновлённую статьёй 5 НАТО.

Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: нападение на одну страну-члена считается нападением на всех. Впервые она была применена после терактов 11 сентября 2001 года.