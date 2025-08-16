По данным The Guardian, Белый дом удалил из опубликованной версии видео приветствия Дональда Трампа и Владимира Путина на красной ковровой дорожке моменты, когда президент США аплодировал российскому лидеру.

В прямом эфире на YouTube-канале Белого дома было видно, как Трамп несколько раз хлопает в ладоши, что пресс-служба Кремля оперативно зафиксировала и распространила среди агентств. Однако в версии, размещённой Белым домом в социальных сетях, ролик начинается буквально через долю секунды после окончания аплодисментов.