На территории центрального рынка по улице В.Ахмедова в городе Сабирабад произошел пожар. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС возгорание на территории центрального рынка было ликвидировано в короткие сроки, говорится в сообщении МЧС. При этом не было допущено распространение огня.

В результате пожара на площади 20 м² сгорели бытовые отходы, на территории рынка под одной крышей (общая площадь — 900 м²) повреждены кровля магазина овощей и фруктов площадью 16 м² и горючие конструкции магазина бытовой техники площадью 27 м². Кроме того, на территории расположенного рядом детского сада выгорела сухая трава на площади 300 м².

Соседние объекты и здание детского сада были спасены от огня.

