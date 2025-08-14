Стартуют подготовительные работы по проекту разделения линий бакинского метро. Об этом говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

На первом этапе проекта начинаются подготовительные работы для строительства туннеля протяженностью 200 метров, который соединит участки «Джафар Джаббарлы – Низами». Для этого будут пробурены вентиляционные шахты в двух зонах вокруг станции «28 Мая»:

Одна из строительных площадок будет располагаться в верхней части станции, на перекрестке улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая, где в настоящее время парковка, другая – перед станцией. После бурения шахт планируется строительство вспомогательных подходов к основным туннелям.

Процесс строительства не будет влиять на работу автобусов, железнодорожного вокзала и станции метро «28 Мая». Подземный и наземный транспорт будет функционировать в обычном режиме.

Благодаря разделению «зеленой» и «красной» линий существенно возрастет безопасность и устойчивость движения, интервалы между поездами на участках «Дарнагюль – 28 Мая» и «Ичери Шехер – 28 Мая» будут сведены к минимуму (с текущих 4 минут и выше до самых минимальных).