Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в августе планирует ратифицировать соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией.

Об этом глава украинского государства рассказал в своем Telegram.

Зеленский 14 августа встретился в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером.

«Вчера мы обсуждали ожидания от встречи на Аляске и возможные перспективы вместе со всеми партнерами, а сегодня сделали это в двустороннем формате. Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир по-настоящему устойчивым, если США всё же удастся вынудить Россию прекратить убийства и перейти к содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли совместно в рамках коалиции желающих достичь эффективных форматов работы в сфере безопасности.

Обсудили также продолжение программ поддержки нашей армии и оборонного производства. При любом сценарии развития ситуации Украина сохранит силу. Говорили и о таких способах поставки вооружений, как программа PURL, и я пригласил Великобританию присоединиться. Конечно, обсудили и наш столетний договор. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и в результате мы сможем провести расширенную встречу в формате Украина – Великобритания.

Отдельным и важным пунктом повестки дня стали инвестиции в производство дронов. У нас есть значительный потенциал наращивания объемов производства, и для этого требуется срочное финансирование. Именно дроны играют ключевую роль на передовой. Возможности Украины по их производству исключительные, поэтому инвестиции в это производство действительно могут повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Мы работаем с Великобританией и всеми партнерами в этом направлении. Кир, спасибо за поддержку!