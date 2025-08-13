Руководитель ГК «Ташир» Самвел Карапетян анонсировал создание движения «По-своему», которое станет основой для его политической силы.

В своем послании из СИЗО Карапетян заявил, что движение, которое будет вскоре представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.

«Наши цели – развивать экономику, создавать реальные возможности для бизнеса, укреплять семейные и национальные ценности, восстановить авторитет Армении как надежного партнера, вернуть молодежи веру в будущее, защищать и сохранять ААЦ», – сказал бизнесмен.

По его словам, движение станет основой для формирования новой политической силы.

Бизнесмен напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это решение продемонстрирует, есть ли в Армении правосудие, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу.