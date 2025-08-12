Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан направила поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

Выражаю самые искренние поздравления в связи с достигнутым недавно соглашением между Азербайджаном и Республикой Армения, которое указывает ясный путь к нормализации отношений и прочному миру в будущем. Этот успех является исторической вехой, отражающей мужество и дальновидность всех, кто неустанно трудился для достижения данного соглашения.

Преимущества мира выходят далеко за рамки политики. Улучшение транспортного сообщения, углубление региональной интеграции и развитие открытых и устойчивых торговых маршрутов могут стать катализатором экономической диверсификации, стабильного роста и социального развития. Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) готова оказывать содействие привлечению инвестиций, наращиванию производственного потенциала и широкому распределению дивидендов от мира среди всех сообществ. Особо приветствую потенциал положений соглашения, способных преобразить регион, включая делимитацию границ, сотрудничество в сфере безопасности и нормализацию отношений, создающих прочную основу для устойчивого мира.

Как руководитель UNCTAD, я рассматриваю этот документ не только как дипломатическую веху, но и как путь к устойчивому развитию и региональному сотрудничеству. Укрепление торговых коридоров, развитие инфраструктуры и экономические связи имеют жизненно важное значение для ускорения прогресса в регионе, наращивания объемов инвестиций и улучшения условий жизни. Я высоко оцениваю Ваше лидерство и стратегическое видение в использовании этой исторической возможности. UNCTAD остается приверженной поддержке Азербайджана и более широкого круга региональных партнеров в преобразовании этой возможности в инклюзивные и устойчивые результаты развития. В этом направлении мы весьма удовлетворены прочным и конструктивным сотрудничеством с Международным центром Низами Гянджеви, которое принесло важные результаты на Четвертой международной конференции по финансированию развития в Севилье. Мы с нетерпением ожидаем возможности усилить эти инициативы в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью содействия более инклюзивному, устойчивому и долгосрочному развитию.

С наилучшими пожеланиями дальнейшего прогресса на пути к миру, стабильности и всеобщему процветанию.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в моем глубоком почтении.