Госсекретарь США Марко Рубио обвинил руководителя Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Об этом политик заявил телеканалу Eternal Word Television Network.

По его словам, переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

«Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: «Давайте не будем заключать перемирие… потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу», — отметил госсекретарь, добавив, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что «если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство».