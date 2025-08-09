Грузия приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Report.

Он поздравил стороны, а также президента США с достигнутым в Вашингтоне соглашением.

«Я поздравляю президентов США и Азербайджана, а также премьер-министра Армении с заключением исторического мирного соглашения. Грузия всегда была заинтересована в мире и сотрудничестве в регионе и будет решительно поддерживать это и впредь», — отметил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что Грузия рассматривает этот момент как большое достижение для Армении, Азербайджана, всего региона и мира: «Этот успех является началом нового периода стабильности и экономического развития в регионе».