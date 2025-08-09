Если бы большинство французских политиков слепо не следовали бы армянскому лобби, Париж мог бы сыграть важную роль в мирном процессе.

Об этом заявила член Международного центра Низами Гянджеви, член Сената Франции Натали Гуле, сообщает Report.

Она подчеркнула, что Франция вела несбалансированную политику.

«Я очень довольна исторической страницей, написанной президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном под эгидой президента Трампа. Франция могла бы сыграть важную роль в мирном процессе, если бы 99,99% политиков не следовали слепо армянскому лобби. Теперь же Франция не участвует в этом процессе. Надеюсь, Франция скоро восстановит хорошие отношения с Азербайджаном. Я горжусь тем, что всегда была на правильной стороне», — сказала она.