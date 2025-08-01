После резкой ноты МИД Азербайджана информационное агентство ТАСС исправило заголовок, заменив название «Степанакерт» на «нейтральное» — «Нагорный Карабах».

Баку напомнил, что переименование Ханкенди в честь Шаумяна — большевика, причастного к массовым убийствам азербайджанцев, было оскорблением. Азербайджан ранее предупредил: в случае повторения подобных инцидентов может начать использовать исторические названия российских городов — Кенигсберг, Орынбор, Солжа-Гала, Итиль и другие.

Официальный Баку также потребовал извинений и пригрозил мерами в отношении деятельности ТАСС в стране.