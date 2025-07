Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Об этом посол написал на своей странице в социальной сети Х.

Дипломат обсудил с помощником президента пути углубления стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной.

«Благодарен за неизменную поддержку и солидарность Азербайджана с Украиной», — написал он.

Productive meeting with @HikmetHajiyev , Assistant to the President of 🇦🇿.

Discussed ways to deepen 🇺🇦–🇦🇿 strategic partnership.

Grateful for Azerbaijan’s steadfast support and solidarity with Ukraine. pic.twitter.com/kqgrhv8uKP

— Yuriy Husyev (@Husyev) July 31, 2025