Милли Меджлис Азербайджана выступил с жёстким заявлением в ответ на резолюцию, принятую 17 июля Палатой представителей Бельгии.

В документе выражается решительный протест против одностороннего и предвзятого подхода, а также категорически отвергаются необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.

В заявлении подчёркивается, что резолюция основана на ложной и непроверенной информации, игнорирует реальную политическую, правовую и гуманитарную ситуацию в Южном Кавказе и противоречит принципам международного права.

Парламент Азербайджана заявил, что антитеррористическая операция, проведённая в сентябре 2023 года, была направлена исключительно против армянских военных подразделений и незаконных вооружённых формирований на территории Карабаха и полностью соответствовала международному праву. При этом, как подчёркивается, не пострадал ни один мирный житель, а культурные и религиозные объекты остались невредимыми.

Попытки обвинить Азербайджан в «военных преступлениях» в Милли Меджлисе назвали ничем не обоснованными и политически мотивированными.