В аэропорту London Southend разбился частный самолет. Предположительно это был Beech B200 Super King Air, летевший в Нидерланды. Он упал сразу после взлета. Число жертв пока неизвестно. Очевидцы сообщают о большом огненном шаре и густом чёрном дыме, поднявшемся на десятки метров.

Саутэнд – небольшой региональный аэропорт к юго-востоку от Лондона. Основное количество обслуживаемых самолетов – чартеры и бизнес-авиация.

Отметим, что это второй инцидент за день в аэропорту, ранее самолет Cessna сошел с полосы, обошлось без жертв и пострадавших.