Компания Дональда Трампа The Trump Organization объявила о запуске собственного смартфона T1 стоимостью $499 с годовой подпиской на Trump Mobile. По официальным заявлениям, устройство будет производиться в США и поступит в продажу уже в августе.

Однако, как выяснила The Wall Street Journal, это не соответствует действительности: смартфоны с заставкой Make America Great Again будут на самом деле производиться в Китае. Таким образом, проект, призванный подчеркнуть «американское величие», начинается с китайской сборки.

