Помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями стран Северной Европы и Прибалтики (страны Северо-Балтийской восьмерки, NB-8).

«У нас состоялся очень продуктивный диалог по глобальным и региональным вопросам, а также по двусторонней повестке. Существуют широкие возможности и взаимный интерес для развития нашего сотрудничества в различных областях», — отметил он в соцсети Х.

We had very fruitful Nordic-Baltic(8) NB-8 group of regional countries and Azerbaijan strategic dialogue on global and regional issues as well as bilateral agenda. There are vast opportunities and mutual interest to develop our cooperation in many different areas. pic.twitter.com/oWBKFdfgjq

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 4, 2025