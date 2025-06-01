Российский политолог Сергей Марков высказался в своем тг-канале о перспективах военного противостояния Германии и России. Minval приводит его мнение без сокращений.

«Планы врага. Новый план Зеленского.

1. По приказу канцлера Германии Мерца армия Германии наносит удар по Черноморскому флоту России в Новороссийске, по Крымскому мосту и по Москве немецкими ракетами «Таурус».

2. Удар неожиданно оказывается очень эффективным.

3. Канцлер Германии Мерц заявляет, что это не армия Германии нанесла удар немецкими ракетами Таурус, а украинская армия нанесла удар произведёнными на Украине ракетами по немецкой лицензии.

4. Правительство России заявляет, что все это ложь и на самом деле этот удар немецкой армии немецкими ракетами по территории России. И это вступление Германии в войну с Россией.

5. Армия России наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет Таурус и их складам.

6. Начинается обмен ударами ракет между Германией и Россией.

7. НАТО объявляет войну России.

8. Таков сейчас план Зеленского, в который Зеленский пытается вовлечь Мерца. Именно об этом и были переговоры Зеленского и Мерца 28 мая.

9. Мерц, конечно же, не хочет ракетных ударов по Германии. Но Мерц надеется, что Россия испугается, поэтому Германия может бить ракетами по России, прикрываясь Украиной, а Россия испугается ответить.

10. Этот план уже запущен канцлером Германии Мерцем, который заявил, что Украина за несколько недель освоила производство ракет «Таурус» (это конечно ложь) и что Германия сняла ограничения по дальности ударов ракет. (Это увы правда)

11. В результате, если никто не остановит Мерца, то война между Россией и Германией может начаться уже в июне 2025 года.

12. Россия пытается остановить канцлера Германии заявлениями. О «красных линиях». Поможет?!», — вопрошает Марков.