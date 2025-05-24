Служба безопасности Великобритании расследует, могла ли Россия быть вовлечена в поджоги недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

По данным издания, британские власти проверяют, могла ли российская сторона завербовать троих обвиняемых в поджоге. Также обсуждается, какой может быть реакция Лондона, если эти подозрения подтвердятся.

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел утром 12 мая.