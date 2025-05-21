20–21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочую поездку в Венгрию. Основным поводом для визита стало участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в Будапеште. Однако формат визита вышел далеко за рамки одного мероприятия: он стал важной возможностью для углубления стратегического взаимодействия между Баку и Будапештом — двумя странами, которые на сегодняшний день связывают одни из самых тесных отношений среди государств ЕС и Южного Кавказа.

Формат сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией выходит за рамки обычной дипломатии. Венгрия — наблюдатель в ОТГ, организации, которую Азербайджан считает практически родной. В инаугурационной речи Алиева прозвучала фраза, отражающая это отношение: «У Азербайджана есть одна семья — тюркские народы».

Регулярные двусторонние контакты на высшем уровне стали нормой. Лидеры двух стран встречаются, как правило, дважды в год, что подчёркивалось в их выступлениях. Такие встречи позволяют скоординировать позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

Личное взаимопонимание между президентом Алиевым и премьер-министром Орбаном также способствует прогрессу в решении непростых вопросов. В последние годы Венгрия активно участвует в энергетических проектах на азербайджанском шельфе Каспия: компании MOL Group и MVM подключились к разработке месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» и «Шах Дениз». По заявлению Орбана, Азербайджан гарантировал стабильные поставки газа, и венгерские компании готовы расширять своё участие в энергетических проектах и инфраструктуре на территории республики. Более того, президент Алиев сообщил о предстоящем подписании нового контракта в начале следующего года, который предполагает участие венгерской стороны в разработке наземных нефтяных месторождений.

В повестке визита значительное место заняла и тематика «зелёной» энергетики. Стороны активно обсуждают будущее стратегического партнёрства в этом направлении, которое может стать ещё одной точкой опоры в энергетическом диалоге.

Виктор Орбан подчеркнул практическую значимость кооперации Венгрии с тюркскими государствами, заявив, что без этой связи венгерские граждане платили бы за энергию в 3–4 раза больше.

Немаловажно и совпадение взглядов Баку и Будапешта по ряду международных вопросов. Виктор Орбан последовательно критикует политику санкционного давления ЕС на Россию, а также вмешательство западных стран в украинский конфликт. Азербайджан, при всей поддержке территориальной целостности Украины, выступает против эскалации конфликта и наращивания военного присутствия в зоне боевых действий. Обе страны придерживаются позиции сдержанности и суверенитета. Баку также осуждает попытки Брюсселя влиять на внутреннюю политику Венгрии, рассматривая это как недопустимое вмешательство во внутренние дела.

Президент Алиев прямо выразил уважение независимому внешнеполитическому курсу Венгрии:

«Венгрия — одна из немногих стран в ЕС, которая ведёт по-настоящему самостоятельную политику. Это требует большой смелости, политической воли и стратегического мышления. Виктор Орбан всегда ставил национальные интересы Венгрии на первое место, и мы это приветствуем».

Символичным стало и то, что первый неформальный саммит ОТГ в 2024 году прошёл в Шуше по инициативе Алиева, а уже через год — в 2025-м — Будапешт принимает эстафету, укрепляя статус Венгрии как важного участника тюркского диалога.