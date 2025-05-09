9 мая Азербайджан вместе со многими государствами отмечает день победы над Германией во Второй мировой войне. Но теперь уже имея в календаре собственный день Победы, 8 ноября. И это уже меняет прочтение и 9 мая – иное понимание преемственности, чувства победы, собственного места в строю победителей той войны. Наконец, собственного права называться победителями, что особенно остро ощущается на фоне незабытых попыток Армении отмечать 9 мая не только и не столько победу над Германией, сколько очередную годовщину оккупации города Шуша и своей «победы» в Карабахе, которая оказалась временной.

И, конечно, правы те, кто утверждает: 44-дневная Отечественная война 2020-го и антитеррористические рейды 2023 года стали яркой финальной точкой, но дорога к победе в Карабахе началась значительно раньше. Какое именно предвоенное событие следует считать здесь «переломным», есть разные мнения. Одни называют апрельские бои 2016 года, другие – попытку Армении устроить провокационные учения в тогда ещё оккупированном Карабахе, сбитый армянский вертолёт и знаменитое «Vur, komandir, vur!» в 2014-м году…

Но своя роль здесь ещё у одной даты – 9 мая 2011 года, когда Азербайджан одержал свою победу в небе над Карабахом.

Напомним: в феврале 1992 года Армения, захватив Ходжалы, получила контроль ещё и над единственным в Карабахе аэропортом. Но уже во время последнего штурма Ходжалы небольшой отряд под командованием Алифа Гаджиева успел взорвать диспетчерскую вышку аэропорта. Так что немедленно ввести его в эксплуатацию у армянских оккупантов не получилось.

Конечно, после подписания соглашения о прекращении огня в Армении заговорили о том, чтобы «восстановить аэропорт Степанакерта». Начать регулярное авиасообщение с Арменией планировалось в 2011-м году. И тогдашний президент Армении Серж Саргсян торжественно объявил, что отправится в «Степанакерт» первым рейсом 9 мая 2011 года. Но…

Карабах ещё находился под армянской оккупацией, ещё оставалось девять лет до Отечественной войны и 12 – до антитеррористических рейдов и роспуска оккупационной хунты, но Азербайджан уже контролировал небо над Карабахом. И не просто контролировал. У нашей страны, у президента Ильхама Алиева оказалось достаточно политической воли, чтобы предупредить всех: Азербайджан никому не позволит летать в своем небе без спроса. И с нарушителями воздушных границ мы будем поступать так, как полагается: выход на связь, попытка принудительной посадки, а если всё это не работает – сбивать. И в результате 9 мая 2011 года никакой «первый рейс» не состоялся, а Саргсян начал усиленно делать вид, что он ничего подобного не обещал и его не так поняли. Азербайджан свою битву за небо над Карабахом выиграл уже тогда. Благодаря решительности и политической воле. Как оказалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев ставит во главу угла национальные интересы страны, а не желание «срубить аплодисменты мировой общественности».

Эта история получает особую актуальность сегодня, когда Россия торжественно объявила о начале воздушного сообщения с городом Сухуми в оккупированной грузинской Абхазии. Регулярные рейсы должны были стартовать уже 6 мая. Правда, многие из них оказались отменены из-за коллапса в российских аэропортах. Но это если и утешает, то не очень.

Здесь достаточно информации к размышлению. Прежде всего, как показывает решение Кремля, уважать признанные границы Москва не намерена – ни на земле, ни в воздухе. Более того, в очередной раз рухнули планы и умопостроения тех, кто был уверен: в ответ на сору нынешнего правительства Грузии с Западом Москва обязательно сделает «шаг назад» в территориальном вопросе. Как показывают события, не сделала и не сделает.

Но самое главное, в очередной раз опозорился именно Евросоюз. Тот самый Евросоюз, который как бы осудил решение России возобновить авиасообщения, но осудил только на словах. В Москве не без злорадства это заявление назвали «беззубым». И самое главное, нет никаких предупреждений, что уже в грузинском небе не позволено летать без спроса. На советском пространстве решительность и принципиальность Азербайджана в вопросах восстановления своей территориальной целостности по-прежнему остается исключением, а не правилом. И самое главное, как показывает опыт нашей страны, решать этот вопрос странам, затронутым такого рода конфликтами, придётся самим. Не особо полагаясь на внешнюю поддержку.