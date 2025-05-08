Лицемерие в его самом извращённом виде давно уже стало не только визитной карточкой наших случайных соседей, но и образом жизни.

Но армяне, особенно представители политического бомонда «страны камней», не перестают «совершенствоваться», достигая всё новых высот в цинизме. Они говорят о мире и дружбе с соседями, не переставая вынашивать планы территориальных притязаний, преподносят себя жертвами, на деле являясь агрессорами, осуждают терроризм — в то время как террористы в Армении возведены в ранг национальных героев.

Одним словом, пытаются сформировать о себе образ «голубя мира», наивно полагая, что слова превыше фактов. Вот и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, «позабыв» о прошлом — да и настоящем — выступил с довольно забавным заявлением, в котором осудил… теракт в Индии.

«Обострение индийско-пакистанских отношений началось сразу после совершённого в Индии теракта, осуждённого официальным Ереваном», — сказал он вчера с трибуны парламента Армении.

По его словам, ни одно цивилизованное государство не может приветствовать факт терроризма.

«Мы должны признать право государства на защиту от терроризма, и мы смотрим на эту ситуацию именно сквозь данную призму», — отметил он.

Конечно же, осуждение факта терроризма — дело хорошее и богоугодное, если оно искренне, а не преследует цель играть на публику. Армению уж точно нельзя назвать цивилизованным государством, так как на протяжении всего своего недолгого существования террористы у наших соседей всегда были в почёте. Традиции армянского политического террора корнями уходят в начало XX века и сегодня успешно продолжаются, пестуясь как армянской диаспорой и духовенством, так и «демократическим» руководством соседней страны. Чтобы убедиться в этом, совершим небольшой экскурс в прошлое и будем оперировать фактами.

19 июня 1920 года в Тифлисе был убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский. Одновременно был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халил бек Хасмамедов. Убийство осуществил некий Арам Ерканян, а вторым участником операции был Мисак Киракосян. В тот же день в Тифлисе убили заместителя председателя Национального парламента Азербайджана Гасан бека Агаева. 19 июля 1921 года в Константинополе был убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир. Убийца — Мисак Торлакян — предстал перед британским военным трибуналом.

17 апреля 1922 года в Берлине во время семейной прогулки были убиты бывший вали Трапезунда Джемал Азми и создатель организации «Тешкилат-и Махсуса» («Специальный комитет») Бехаэддин Шакир и его телохранитель. Джемала Азми застрелил Аршавир Ширакян, он же ранил Шакира, которого добил Арам Ерканян.

В Берлине 15 марта 1921 года Согомон Тейлерян застрелил бывшего министра внутренних дел Турции Талаат-пашу, но был оправдан берлинским судом. Тейлерян вообще особо ценится в Армении: памятники ему установлены во многих регионах соседней страны. И не только ему. В «стране камней» есть памятники террористу Монте Мелконяну, фашистскому прихвостню Гарегину Нжде, а также пособнику нацизма Драстамату Канаяну (Дро) и другим адептам террора.

Пышным цветом махровый армянский терроризм против азербайджанцев расцвёл в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. На протяжении нескольких лет армяне устраивали взрывы в общественном транспорте, обстреливали автобусы и легковые автомобили, совершали настоящие набеги на мирных жителей. Апогеем их террористической сущности стал Ходжалинский геноцид, в котором непосредственное участие принимали Роберт Кочарян и Серж Саргсян, впоследствии ставшие президентами Армении. Террористы — во главе «цивилизованного» государства! Такое возможно только в Армении.

Да и лже-демократ Никол Пашинян недалеко ушёл от своих предшественников. Все мы знаем и помним, как этот «миролюбивый» премьер во время 44-дневной войны отдавал приказы бомбить Гянджу, Барду, Мингячевир, хотя эти города расположены вне зоны боевых действий. И вот после такого позорного списка совершённых терактов Арарат Мирзоян ничтожно сумняшеся осуждает теракт в далёкой Индии — пусть даже исторической родине хаев. Разве это не верх цинизма? Вот уж точно, чья бы корова мычала…