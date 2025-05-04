Сербский лидер Александр Вучич отменил рабочие планы из-за болезни, однако всё равно, скорее всего, отправится в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.

Он выразил уверенность, что Вучич выполнит свое обещание.

«На следующий день, два, три, когда он поправится, он выступит перед публикой. Одно я могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, он дал слово, что будет там (в Москве), я предполагаю, что он сдержит свое слово», — приводит RTS слова министра.