Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления страны в Евросоюз (ЕС).

Зеленский отметил, что, по опросам, «70 процентов выступают за вступление Украины в ЕС». Политик также заявил, что Будапешт делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров».

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал Зеленскому следить за тоном.

«Президент Украины должен смириться с мыслью, что каждый венгр имеет право высказаться в вопросе ускоренного вступления Украины в ЕС! Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот… Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон», — написал глава венгерского МИД в Facebook.