Предстоящий визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку продлится 5 дней, и это достаточно долгий визит. Ели нам не изменяет память, то такого продолжительного визита у Нетаньяху ранее не было ни в какую другую страну. Премьер Израиля вылетает в Азербайджан 7 мая и вернется назад 11-го числа. 8 мая Нетаньяху встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и членами еврейской общины. Беспрецедентный ли данный визит для Израиля? Если да, то с чем это событие связано?

На эти и другие вопросы в интервью Minval ответил израильский политолог, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

— Действительно, 5-дневный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан беспрецедентно долгий. Если не ошибаюсь, то последний визит нашего лидера в вашу страну состоялся в 2016 году, почти 10 лет назад. Однако, несмотря на это, отношения между нашими странами были очень теплыми, развивались и в сфере бизнеса, и в сфере сотрудничества в области международной безопасности, региональной безопасности. Как вы прекрасно знаете, Израиль сыграл очень существенную роль в победе Азербайджана во второй Карабахской войне, причем эта роль была многоуровневая, и она не может быть сведена до банальной продажи оружия. Все было намного сложнее: была координация спецслужб и так далее, не хочу вдаваться в детали. Израиль искренне радовался победе Азербайджана и восстановлению его территориальной целостности. Азербайджан в Израиле воспринимается как союзническое и братское государство.

— Какие первостепенные задачи стоят перед руководством Израиля в ходе этого визита?

— На повестке дня несколько тем. Первая тема — это упавшие до плинтуса взаимоотношения с Турцией при правлении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомню, что Турция была одной из первых стран, которая признала воссоздание Израиля на своей исторической земле по мандату в 1947 году. И пока Турция шла светским курсом Ататюрка, у нас были прекрасные отношения. Совсем недавно, лет 20 назад, израильские военные самолеты тренировались в небе над Турцией и все было прекрасно, но постепенно взаимоотношения стали ухудшаться, после прихода к власти президента Эрдогана. На то есть масса причин, но это отдельная тема.

То, что надо сделать сейчас — это разрядка во взаимоотношениях, что и делалось на протяжении всех этих лет, причем мастерски, профессионально, ювелирно, президентом Ильхамом Алиевым. Именно это сейчас он и будет делать — разрядка во взаимоотношениях. Потому что уже звучала куча неприятных призывов со стороны президента Эрдогана и его сына во время митингов в Турции о том, что чуть ли ни турецкая армия войдет в Израиль, и чуть ли ни снова турецкий флаг будет развиваться над нашей землей.

Вот такие лозунги звучали, и, конечно же, ничего хорошего это не дает. В Сирии сегодня находятся и турецкая армия, и израильская армия, и очень велика вероятность, что после таких заявлений и, конечно, ответных заявлений Израиля, потому что Израиль за словом в карман не полезет, могут быть военные перепалки. Все это может привести к военному конфликту, что является очень большой проблемой. И этого нельзя допустить.

Сейчас президент Азербайджана делает все возможное, чтобы разрядить ситуацию, потому что вначале приезжает Нетаньяху в Баку, а вслед за ним в Азербайджан приезжает Эрдоган. То есть понятно, что между этими визитами и между повесткой дня будет обсуждаться разрядка, вопрос избежания войны, ну и, помимо этого, налаживание отношений, будет попытка их починить. Потому что, напомню, турецкие авиалинии больше не летают в Израиль, израильские самолеты не летают в Турцию, уровень бизнеса резко упал, это при том, что взаимоотношения между турецким народом, особенно светской его частью и народом Израиля очень хорошие и теплые: был огромный товарооборот, бизнес был, туризм и так далее. Поэтому президент Алиев пытается все это починить.

Также нужно понимать, что ситуация на Ближнем Востоке очень непростая, и на фоне переговоров администрации Трампа с иранским режимом она накаляется. Мы в Израиле не верим, что хорошая сделка может быть достигнута с режимом Аятоллы. Надо сказать, что очень многие республиканцы Америки тоже в это не верят, поэтому вероятность военного удара по иранской ядерной программе очень высокая. Удар может быть трехфазовым — это удар только Израиля, удар только Америки, либо комбинированный удар Израиль-Америка. Но вероятность, повторюсь, огромная. Риторика накаляется.

На фоне всей этой ситуации в Баку будет обсуждаться данная проблема, потому что понятно, что южный сосед Азербайджана, с огромной наземной границей, — это Иран. И, конечно же, перспектива даже авиаудара по соседу и дестабилизация региона как такового, которая может произойти как следствие этого удара, не может не обсуждаться в Баку.

Поэтому очень важно разрядить ситуацию с Турцией, убрать, насколько это возможно, как это делалось в прошлом Ильхамом Алиевым, противоречия, шероховатости, починить отношения и понять, что происходит с Ираном, то есть какова вероятность дальнейшей динамики? Потому что мы прекрасно понимаем, что если будет нанесен удар, то он может привести к большому количеству беженцев, к революции в Иране, к гражданской войне там, к смене режима. Все это не может не волновать Баку, Турцию, Израиль.

Поэтому есть что обсуждать. Ну и, конечно же, на повестке дня будут стоять вопросы все улучшающихся, что меня лично радует, отношений Израиля и Азербайджана. Недавно у нас в гостях побывал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, были подписаны очень важные соглашения. Азербайджанская газовая компания будет разрабатывать наши газовые месторождения. У Азербайджана в этом огромный опыт — намного больше, чем у нас. Это месторождение на Средиземном море, на приморском шельфе Израиля. Вчера было еще одно позитивное сообщение в наших новостях: азербайджанские строительные компании будут участвовать в строительстве объектов недвижимости в Израиле. То есть мы расширяем наши отношения.

Чтобы обсудить такую большую повестку, наверняка еще и другие темы подготовили, наш премьер приезжает на такой довольно долгий и значительный срок. Это все говорит об очень теплых и особенно доверительных отношениях с вашей страной.

— Ну вот, кстати, наткнулась на информацию о том, что Эрдоган сделал такой жест и разрешил самолету Нетаньяху воспользоваться воздушным пространством Турции, чтобы прилететь в Азербайджан.

— Я не совсем вижу в этом какой-то героизм, между двумя странами еще есть дипломатические отношения, которые пока не расторгнуты. И я не совсем понимаю, в чем была проблема, чтобы запретить нашим самолетам летать над Турцией. Я в этом лично логики не вижу.

— Скажите Михаил, вы верите, что отношения между Израилем и Турцией могут восстановиться, в то, что может сойти напряженность в этих отношениях благодаря вмешательству Азербайджана?

— Я верю в геополитический гений президента Азербайджана. В прошлом ему удавалось достигать таких потеплений и улучшений, когда уже, казалось бы, это невозможно. У него есть талант, есть везение геополитического шахматиста, он прекрасно знает и чувствует менталитет и культуру как Эрдогана, так и Нетаньяху. Если бы вы у меня спросили: «Возможно ли это само по себе, без фактора Ильхама Алиева?», я бы сказал «нет».

Многие эксперты в Израиле вообще предвидели, что в этом году Турция и Израиль расторгнут свои отношения. Отношения зашли в такой тупик, что уже пора разводиться. Но вместе с тем, я подчеркиваю, многократно президент Азербайджана сдерживал это, потому что у нас с тюркским миром традиционно очень теплые отношения, которые идут со времен Хазарского каганата. Это нельзя уничтожить, это в нашем ДНК. Проблема не с Турцией и турецким народом, а с индивидуальной непереносимостью, которая есть между Эрдоганом и Нетаньяху, между партией Эрдогана и правящей коалицией Израиля. Это не проблема двух народов, это проблема политических элит, которые не могут найти общий язык.

— Что касается палестинского вопроса, поговаривают, что Израиль столкнется со сложностями, потому что той поддержки США, которая оказывалась ими ранее, скоро не будет. С какими рисками столкнется Израиль в решении палестинского вопроса?

— Я не понимаю, откуда у вас эта информация. Нет лучшего друга для Израиля, чем Дональд Трамп. На данный момент 50 тысяч палестинцев покинули анклав сеткора Газа, разгромленный и непригодный к жизни из-за террористической деятельности ХАМАС, который напал на Израиль 7 октября 2023 года. По нам было выпущено 10 тысяч ракет, порядка 1 500 граждан наших были убиты, сотни взяты в плен. Наша справедливая антитеррористическая операция подходит к концу, ХАМАС разгромлен, власти ХАМАС в Газе нет. Территория сектора Газа под контролем израильской армии, люди уезжают, то есть план Трампа о том, чтобы расселить жителей сектора Газа, которые преданы собственными странами… Надо подчеркнуть кто такие палестинцы — это граждане Египта, от которых Египет отказался после 67-го года, после войны, закрыл границу, не пускает их в собственную страну, а другая часть так называемых палестинцев — это граждане Иордании, с иорданскими паспортами, которые преданы Иорданией.

Израиль должен решать вопрос той категории населения, которое подкинуто нам, как кукушками, этими двумя странами. Израиль предлагал их вернуть вместе с землей, но Египет и Иордания отказались. В результате этим населением управляет ХАМАС. Но у нас все идет по плану, я не вижу ни малейшей йоты ослабления этой поддержки или изменения курса президентом Трампом.