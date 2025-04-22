В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику между Министерством энергетики нашей страны и китайскими компаниями был подписан ряд документов.

Согласно информации пресс-службы Алиева, среди подписанных документов «Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и ООО Universal Solar Azerbaijan о проекте Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Азербайджанской Республике», «Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана и компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. об оценке, развитии и реализации проекта морской ветровой энергии в Азербайджанской Республике» и т.д.