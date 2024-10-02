Большой войны ожидать не стоит, поскольку Иран не в состоянии нанести серьезный удар по Израилю. Такое мнение в беседе с «Минвалом» высказал израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного партнерства Авраам Шмулевич.

«Израильское руководство на всех уровнях, включая заявления премьер-министра буквально за несколько дней до этого удара, предупреждало Иран, что в случае, если он дерзнет ударить по Израилю, ответный удар будет сокрушительным. Об этом также говорилось и в американской прессе со ссылкой на израильских должностных лиц. Будет нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры и по ядерным объектам Ирана», — сказал эксперт.

По его словам, до этого Израиль также предупреждал, что нанесет удары по высшему иранскому руководству и что ответ будет таким же, как с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой и главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Технически Израиль это сделать может, что он и показал еще после атаки, когда уничтожил систему ПВО Ирана. Вопрос в том, хватит ли у правительства Израиля политического мужества, поскольку можно понять, что американская администрация давит на Израиль, чтобы он не наносил жесткий удар, как это было во время предыдущей атаки. Заявления руководства США — Харрис и Байдена — звучали так, что они поддерживают право Израиля на самооборону, но в их словах также прозвучало что-то вроде “сильно не бейте”», — отметил политолог.

Вопрос, по мнению А. Шмулевича, заключается в том, поддастся ли Нетаньяху этому политическому давлению: «Народ Израиля требует от него нанести жесткий удар, а если он этого не сделает, то его популярность сильно пострадает. Думаю, что ответ Израиля последует, и он будет достаточно мощным».

«С другой стороны, как мы можем судить по его предыдущим решениям и действиям, Нетаньяху не любит резких движений и войн, старается избегать конфликтов. Очень надеюсь, что политическое и военное руководство Израиля исполнит свое обещание, поскольку все возможности у него для этого есть. Все израильские эксперты, включая тех, которые в прошлом занимали посты в государственных структурах и органах безопасности, говорили о том, что, кроме ядерных объектов, Израиль мог бы ударить по нефтеналивным портам Ирана, а также по единственному заводу по переработке газа. Это отбросит Иран в каменный век, поскольку он останется без электричества», — указал эксперт.

По его словам, кроме уничтожения ядерных объектов и высшего руководства Ирана, Израиль может несколькими ударами уничтожить экономику Ирана. «Есть три чувствительных объекта в районе Персидского залива: завод по переработке газа, поскольку большинство электростанций функционируют на основе газа, и удар по этому объекту оставляет Иран без электричества; порт Бендер-Аббас, через который проходит порядка 40% иранского экспорта и импорта, а также остров Харк». «Все они легко достижимы для израильской авиации, и не нужно даже входить в воздушное пространство Ирана. Через остров Харк проходит порядка 80-90% экспорта иранской нефти, которая составляет основу иранской экономики и валютных поступлений», — объяснил наш собеседник.

Шмулевич отметил, что Израиль уже доказал, что способен подавлять иранскую ПВО, а у Ирана нет никаких возможностей противодействовать этому: «Кроме того, не стоит забывать о том, что у Израиля есть и свои баллистические ракеты, он запускает свои космические спутники, я уже не говорю о ядерном оружии. Единственное, что может сдержать Израиль от сокрушительного удара по Ирану — это позиция США. Демократическая администрация США не хочет большой войны. Мы помним даже, что перед ликвидацией Насраллы ведущие страны Запада предложили Израилю практически капитуляцию, перемирие на 21 день. Но Израиль ответил ликвидацией Насраллы».

«Снятие с Ирана санкций, к чему призывает администрация Байдена, привело к эскалации в регионе Ближнего Востока, позволив Ирану получить деньги для интервенции в Сирию. Байден не заинтересован в полном уничтожении иранского режима. Сейчас возможности администрации давить на Израиль достаточно ограничены. Трамп высказывается в поддержку Израиля, и если он победит, то ситуация будет другой», — уверен он.

В то же время эксперт уверен, что большой войны ожидать не стоит, поскольку Иран не в состоянии нанести серьезный удар по Израилю: «Несмотря на многочисленную сухопутную армию Ирана, у них слабая техника, слабая авиация, и в случае прямого военного столкновения вооруженные силы Ирана были бы разгромлены. С чисто географической точки зрения сложно представить, что иранская армия пройдет через территорию Ирака, Сирии и Иордании. Если даже они решатся на эту интервенцию, то будут уничтожены уже в пути — это просто фантастический вариант».

«Что касается возможностей иранской авиации, то они просто не долетят до Израиля, ракеты у них очень неточные. Ни одна израильская база, которая была официальной целью Ирана, не поражена. Израиль большинство из них способен нейтрализовать, но могут быть какие-то неприятные последствия, если ракета попадет в жилой дом, но серьезных стратегических последствий это иметь не будет. У Ирана нет таких союзников, которые вступились бы за него», — убежден политолог.

Говоря о возможном наплыве беженцев из Ирана в Азербайджан, он отметил: «Если Израиль нанесет массированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, то тогда наступит критический коллапс. Но вы знаете, что Нетаньяху напрямую обратился к иранскому народу и сказал, что это также война против режима аятолл, который является врагом иранского народа. Он также выразил надежду на то, что дружба между народами будет возобновлена. Если это не просто слова, то режим аятолл скоро падет. Могут быть какие-то беспорядки, экономическое положение ухудшится после ударов по энергетическим объектам, и тогда могут быть беженцы из Ирана в Азербайджан».

«В этом смысле Азербайджан должен выработать политику и понять, что он будет делать относительно иранского Азербайджана. Азербайджанский народ разделен, и какова позиция руководства АР в вопросе его дальнейшей судьбы? Необязательно говорить об этом публично, но серьезные изменения в этом плане возможны. Азербайджан должен решить, насколько далеко он может зайти в делах Южного Азербайджана, насколько широкую помощь оказывать. Ситуация развивается очень динамично, и надо хорошо подготовиться», — считает он.

Комментируя публикацию The New York Times о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован об атаке на Израиль до ее начала, что говорит о возможном расколе в иранском руководстве по поводу проведения операции, политолог сказал: «Очень похоже, что в руководстве Ирана имеют место серьезные разногласия относительно ударов по Израилю. Часть иранского руководства понимает, что это будет катастрофой для режима, и риски очень велики. Верховный лидер Ирана, с одной стороны, известно, что поддерживает президента Пезешкиана, и президент не будет говорить ничего, что будет противоречить позиции Хаменеи».

«Первые дни после ликвидации Насраллы высказывания высшего иранского руководства были достаточно жесткими, но не обещали прямого удара по Израилю. Пезешкиан в свою очередь говорил о заинтересованности в улучшении отношений с Западом. Заявления КСИР были достаточно жесткими, и надо понимать, что КСИР контролирует порядка 40% экономики Ирана, и он стал намного большей силой, чем та, которую в свое время задумал Хаменеи во время исламской революции. Сегодня мощность Ирана складывается на обходе экономических санкций, то есть, благодаря плохим отношениям с Западом на Иран наложены санкции. Вся контрабанда и попытки обойти эти санкции находятся в руках КСИР. Высшее руководство КСИР не заинтересовано в нормализации отношений с Западом. Судя по всему, позиция КСИР одержала верх. Это видно из того, что данное заявление было сделано КСИР, а не президентом Ирана. Вопрос также состоит в том, насколько Верховный лидер Хаменеи вообще контролирует ситуацию, потому что ему уже почти 80 лет. Насколько он адекватен, ведь возраст никого не щадит? Возможно, что в Иране просто началась открытая политическая борьба за власть между различными группировками, и “ястребы” из КСИР используют эту войну с Израилем для того, чтобы взять всю власть в свои руки. Возможно, они даже хотят этого ответного удара со стороны Израиля, который даст им мотивацию», — заключил Авраам Шмулевич.