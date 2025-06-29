Президент Франции Эмманюэль Макрон встал на сторону премьер-министра Армении Пашиняна в его конфликте с церковью.

Президент Франции написал пост на армянском языке, в котором рассказал о телефонном разговоре с Пашиняном.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил ему солидарность Франции перед лицом попыток дестабилизировать армянскую демократию. Я также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Мир и открытые границы стали бы важным событием для всего региона и примером для других», — написал французский лидер.