Украина на сто процентов синхронизирует пакет европейских санкций в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении украинского лидера Владимира Зеленского в его вечернем обращении.

«Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций», — отметил президент.

По его словам, на данный момент полностью синхронизированы 13-й и 14-й ракеты санкций ЕС, и это теперь на 100% также санкции Украины. В частности, сегодня глава государства утвердил данный шаг.

«Так же на сто процентов синхронизируем пакет европейских санкций в отношении Ирана — там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что это один из самых жестоких режимов в мире, поэтому неудивительно, что российский президент Владимир Путин нашел с ним общий язык.

«Мы продолжим всю эту работу по синхронизации, и я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов — санкции мира против России», — обратил внимание глава государства.

По его словам, санкции являются тем, что реально ограничивает стратегические возможности развития РФ, ее потенциал, и они с каждым днем должны «болезненно ограничивать» возможность России продолжать войну.