Участники Петербургского международного экономического форума обсуждали в кулуарах предполагаемый список кандидатов на пост будущего премьера и даже преемника Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал «Время Путина».

По данным канала, интерес к теме будущего сохраняется внутри российской элиты, несмотря на отсутствие публичных сигналов со стороны Кремля. Список потенциальных преемников на пост президента РФ, по информации источников, включает:

• премьер-министра Михаила Мишустина — как представителя правящей бюрократии;

• первого вице-премьера Дениса Мантурова — связанного с «Ростехом» и считающегося «разменной фигурой»;

• генерального прокурора Игоря Краснова — как ставленника силового блока.

Также среди возможных преемников упоминаются так называемые «принцы-наследники»:

Дмитрий Патрушев (сын Николая Патрушева), Борис Ковальчук (сын Юрия Ковальчука) и Анна Цивилёва (племянница Путина).

При этом в «шорт-лист» не вошли Алексей Дюмин, Екатерина Тихонова и Дмитрий Медведев, несмотря на устойчивые слухи.

Отдельная часть элиты, по данным канала, рассматривает Сергея Кириенко как потенциальную замену Путину на фоне его влияния и управленческого опыта.