Недавний саммит НАТО в Гааге выдался довольно курьезным, но один из его многозначащих жестовых пассажей запомнится надолго – как и схожий с ним на майском саммите Европейского политического сообщества в Албании. В обоих фигурируют президенты Турции и Франции, однако первый – в качестве политической и психофизической альфы, а второй – «не мужа и не мальчика», априори нарывающегося на проигрыш, в котором у определенного психотипа людей есть «своя сладость». Почему Макрон фамильярничает с Эрдоганом и старается продемонстрировать свое превосходство над ним, но при этом каждый раз попадает в глупую ситуацию? И вообще – откуда растут ноги у «соревновательного духа» французского президента в отношении турецкого лидера?

Пару лет назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона нечестным политиком, у которого нет необходимой квалификации для управления государством. А до того он посоветовал ему проверить голову «на предмет смерти мозга».

Месье, понятно, оскорбился, но выводов из сказанного Эрдоганом не сделал, что заметно невооруженным глазом – от его действий во внешней и внутренней политике и, что называется – в быту. Более того, он с удивительно не просчитанным рвением стал нарываться на высмеивание собственной персоны не только в родной Франции, но едва ли не во всем мире. И вовне, грубо говоря, связался с Эрдоганом, тягаться с которым, уж кому-кому, а Макрону явно не по калибру.

И вот на саммите НАТО месье Эммануэль снова стал откровенным посмешищем – кадры его «тактильности» с Эрдоганом в очередной раз облетели весь мир с соответствующими комментариями.

Итак, на видео с саммита НАТО в Гааге видно, как во время рукопожатия Эрдоган, крепко схватив руку Макрона, резко крутанул его, поменявшись с ним местами перед фотосъемкой. Французский лидер не смог вырваться и продолжал стоять перед журналистами с весьма напряженным выражением лица. Разворот Макрона в сторону камер походил на па, ведущим которого был Эрдоган, а ведомым – Макрон.

То ли вальс, то ли – танго, где ведущим выступает мужчина – он создает «рисунок» танца, задает ему темп, диктует направление движения и остановки. А от партнерши требуется понимание задуманного мужчиной и следование за ним. Так оно и вышло – в политико-психологическом плане.

Едва ли не первым, кто высмеял Макрона, стал французский же политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, острый на язык яростный критик действующего президента Франции, который, как видно, только и ждет его проколов дома и на международной арене. Впрочем, ожидания эти не томительны, поскольку вербальные и жестовые пассажи Макрона случаются регулярно.

«Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину! Почему все чувствуют необходимость его унизить? Потому что чувствуется его лживость, эгоцентризм, мизерность: он не соответствует уровню!», — написал Филиппо в соцсети X.

Напомним, в мае, на саммите Европейского сообщества в Албании, «неумолимые» камеры зафиксировали сцену, вызвавшую широкий резонанс в мире. Тогда Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил руку на руку турецкого лидера. Но тот моментально убрал свою руку, удержав два пальца Макрона. Последний сумел высвободить только один палец, а другой Эрдоган не отпускал, по меньшей мере, секунд десять. При этом он спокойно улыбался и с места не встал. Эпизод завершился похлопыванием Эрдогана по руке Макрона, после чего французский президент ретировался.

Тогда неуместная снисходительная тактильность Макрона была расценена как его безуспешная попытка «психологического давления» на Эрдогана, на которого, как известно, «где сядешь, там и слезешь».

Если смотреть на эти два эпизода поверхностно, не углубляясь в бэкграунд отношений между Эрдоганом и Макроном, то первое, что бросается в глаза – это наличие так называемого мужского начала у президента Турции и его отсутствие у президента Франции, сколько бы он ни пыжился и не изображал из себя грозного и влиятельного политического мужа. По факту(ам) Макрон утверждает себя в позиции «не мужа и не мальчика», то есть человека, находящегося в переходном возрасте, когда он уже не ребенок (мальчик), но еще не вполне сформировавшийся мужчина. Человека, у которого отсутствует зрелость – как эмоциональная, так и социальная, не говоря уже о политической, требуемой от государственного мужа.

Такие «ни то, ни се» капризны, импульсивны, заносчивы, безответственны и непоследовательны в политике. Своего рода — недо-нечто, что крайне опасно, когда оно имеет агрессивные амбиции высадки — ни много, ни мало — на политический Олимп. А вскарабкаться на него никак не получается. Так что остаются крепчание нахальства, попытка самоутверждения, демонстрации превосходства на людях – хоть жестом, хоть словом.

Эрдоган же невербальным давлением выразил: «будешь мне подчиняться» и прочее из этого ряда. Макрон же показал себя истерическим психопатом: Эрдоган, надо думать, поставил ему диагноз раньше всех, и отправил Макрона за его подтверждением к медикам. Было это лет пять назад, когда президент Турции раскритиковал своего французского коллегу на почве его отношения к мусульманам.

«Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств», — заявил Эрдоган.

А помимо исламского вопроса (так или иначе имеющего отношение и к другим разногласиям двух президентов), точек отторжения у них много, причем, на личностном уровне (учитывая разность психотипов и политического веса). Помнится, Макрон заявил: «Мы не имеем вопросов к народу Турции, у нас проблемы с лидером». То есть президент Франции запустил «стрелу» для раскола турецкого общества.

В Анкаре, кроме того, помнят, что задолго до президентства Макрона Франция признала «геноцид» армян в Османской империи. И что Париж ни в коем случае не желал вступления Турции в Евросоюз, и соответствующую эстафету перехватил Макрон. Присовокупим к этому жесткую антитурецкую позицию Франции в ситуации в Восточном Средиземноморье, то есть нерешенный спор о разграничении территориальных вод по периметру месторождения углеводородов (действующие «лица»: Греция, Кипр, Израиль, Турция).

Далее: карабахский конфликт и роль в нем Турции, поддерживающей Азербайджан и даже способствовавшей его победе. Франция же «поддерживала» Армению (точнее, пыталась сделать ее своей неоколонией и шпионским «гнездом», в том числе, в пику России) с прихватом Южного Кавказа в целом, преподнося себя «спасителем христианства» (Макрон не ленился на антитурецкие заявления). Причем, как индивидуально, так и в формате Евросоюза.

Это то, что лежит не на глубине. Старания Макрона очернить Турцию и Азербайджан и представить себя «верным другом» Армении и христианства, продолжаются (на фоне издевательства и попирания христианских же ценностей). Но это не спасает Макрона от имиджа ущербного политика, сильно накосячившего как в самой Франции, так и за ее пределами. Итог – рейтинг месье рухнул на родине, по разным оценкам, до 24%-27%. А впереди – выборы без шанса на успех политической силы Макрона или ее фантома.

Словом, политическое, да и психофизическое «единоборство» с Эрдоганом Макрон в очередной раз проиграл. Но, вне сомнений, он снова полезет на рожон – исходя из своих «личностных особенностей» недо-нечто.