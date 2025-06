Румынский портал Ultima Oră обнародовал аналитическую статью о справедливом положении Азербайджана в международных отношениях и угрозам, с которыми сталкивается регион на фоне современных глобальных вызовов. Материал, опубликованный на английском языке под названием «Миром не может управлять ленинградский беспредел прошлого века» (The world cannot be governed by the lawless rules of last century’s Leningrad), вызвала широкий резонанс в румынской прессе и была опубликована рядом других информационных ресурсов.

В статье резко критикуются грубое нарушение международного права, давление великих держав на малые государства и особенно разрушительная политика, проводимая Россией на постсоветском пространстве. Основной тезис статьи заключается в том, что современным миром нельзя управлять тоталитарными подходами и имперскими желаниями XX века.

Ultima Oră отмечает, что Азербайджан, как один из главных акторов, пытающихся обеспечить стабильность в регионе, выступает с мирными инициативами. Но некоторые круги выступают против этих инициатив и пытаются оказать давление на внутреннюю и внешнюю политику страны. «Азербайджан выбрал свой собственный путь как независимое государство. Его интеграция с Европой и миром, вклад в энергетическую безопасность и мирная дипломатия не совпадают с интересами некоторых великих держав», — говорится в статье.

В статье также указано на предвзятую позицию, которую Россия периодически занимает по отношению к Азербайджану и другим государствам региона. Автор заявляет, что «ленинградский подход» прошлого века, то есть, гегемония силой, должен уйти в прошлое и что миром нельзя управлять таким методом.

В заключение отмечается, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным к таким ситуациям и действовать на основе закона и справедливости. Азербайджан же демонстрирует образцовое поведение с этой принципиальной позицией.