В фейковом тг-канале в России под названием «Азербайджанская диаспора» обнародована статья под названием «Азербайджанская община обвиняет Баку в разрыве отношений с Москвой».

Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана выступил по этому поводу с заявлением. В нем отмечается, что статья фейкового тг-канала содержит провокационную риторику о последних событиях с азербайджанцами в России, и что эта статья не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре в России.

«Распространение подобной информации фальшивым тг-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России.

Недопустимо ссылаться на эту провокационную статью, которая не отражает никакой правды, и представлять ее общественности как позицию диаспоры. Просим представителей СМИ быть осторожными в столь деликатный момент», — отметили в Госкомитете.